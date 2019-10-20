Российский миллиардер может лишиться активов в Британии

У российского миллиардера Фархада Ахмедова могут заморозить часть активов в Великобритании. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Как стало известно, заморозка активов может произойти из-за отказа миллиардера выплачивать установленную британским судом сумму его бывшей жене Татьяне Ахмедовой, которая имеет британское подданство.

Отмечается, что В 2016 году согласно решению суда Соединенного Королевства, бизнесмен должен был отдать бывший жене 41,5% своего состояния — порядка £ 450 млн. При этом супруге миллиардера перевели только £5 млн.