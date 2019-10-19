Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
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Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает «Интерфакс».
Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
«Не решено пока. Его (решения по этому кредиту) может и не будет», — сказал Силуанов.
Он добавил, что в целом сейчас продолжается отработка «дорожной карты» актуализации Союзного договора России и Белоруссии.
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