Путин утвердил создание «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компания». Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

По указу, целью создания компании является обеспечение защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.

Уточняется, что учредителем компании назначается Министерство обороны Российской Федерации.

Также отмечается, что «Военно-строительная компания» расположится в Москве.

Создание ППК завершит трансформацию военной стройки, которая проводится ведомством после ликвидации Спецстроя в сентябре 2017 года.