Путин подписал указ о создании публично-правовой компании
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании (ППК) «Военно-строительная компании». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Военно- строительная компания» будет располагаться в Москве. Ею будет заниматься Министерство обороны России.
Создание ППК завершит трансформацию военной стройки, проводимой ведомством после ликвидации Спецстроя в сентябре 2017 года.