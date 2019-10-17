Новая глава МВФ начала речь перед прессой со стихов Пушкина
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Новая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева начала свою первую речь перед прессой со стихов Александра Пушкина, передает РИА «Новости».
Она выступила на полях осенней встречи Всемирного банка
По мнению Георгиевой, строки «Дохнул осенний хлад — дорога промерзает» предельно четко описывают ситуацию в мировой экономике.
Она добавила, что Пушкин ее любимый поэт.
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