Минпромторг разработает замену самолета Ан-2
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Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили соглашение на производство модернизированного многоцелевого самолета, который смог бы заменить Ан-2 (кукурузник). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, с компанией был заключен контракт по итогам конкурса.
«Байкал-Инжиниринг» согласился осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при создании самолета.
Воздушное судно будет эксплуатироваться местными воздушными линиями.
Серийное производство нового лайнера планируется запустить на базе Улан-Удэнского авиационного завода.
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