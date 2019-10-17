Минпромторг разработает замену самолета Ан-2

Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили соглашение на производство модернизированного многоцелевого самолета, который смог бы заменить Ан-2 (кукурузник). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, с компанией был заключен контракт по итогам конкурса.

«Байкал-Инжиниринг» согласился осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при создании самолета.

Воздушное судно будет эксплуатироваться местными воздушными линиями.

Серийное производство нового лайнера планируется запустить на базе Улан-Удэнского авиационного завода.

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