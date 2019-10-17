Россия увеличила на $800 млн вложения в гособлигации США

Впервые за год российская сторона увеличила вложение средств в американские государственные облигации на $800 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минфина США.

По данным ведомства, в августе страна увеличила вложения и приобрела долгосрочные ценные бумаги на более $6 млрд, а также краткосрочные — на $3 млрд. Всего российская сторона вложила в американские ценные бумаги до $9,3 млрд.

Отмечается, что до этого Россия незначительно увеличивала вложения в гособлигации США в апреле и осенью 2018 года. Однако в 2019 году были заметны лишь сокращения.

Пик российских вложений в гособлигации США был в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд. В 2014 году Россия постепенно начала сокращать вложения в казначейские облигации США на фоне роста геополитических рисков и обещанных новых санкций.

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