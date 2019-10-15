В Госдуме оценили призыв Украины ужесточить санкции против России

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с просьбой ЕС ужесточить условия антироссийских санкций из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщает RT.

Он назвал «абсурдом» требование отделения региона страны от общего выборного процесса. Депутат также добавил, что граждане любой страны сами принимают решение об участии в выборах.

«Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо», — сказал Бальбек.

Представитель Госдумы подчеркнул, что Европеа устала от «постоянных просьб Украины о новых санкциях», которые «подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии».

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