В Госдуме оценили призыв Украины ужесточить санкции против России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с просьбой ЕС ужесточить условия антироссийских санкций из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщает RT.
Он назвал «абсурдом» требование отделения региона страны от общего выборного процесса. Депутат также добавил, что граждане любой страны сами принимают решение об участии в выборах.
«Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо», — сказал Бальбек.
Представитель Госдумы подчеркнул, что Европеа устала от «постоянных просьб Украины о новых санкциях», которые «подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии».
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