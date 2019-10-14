Путин оценил российско-саудовские переговоры
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Президент России Владимир Путин оценил прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Глава государства назвал переговоры конструктивными.
«Мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей», — заявил Путин.
Он также назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров России.
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