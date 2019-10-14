Путин оценил российско-саудовские переговоры

close
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд (справа)... Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд (справа)...
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд (справа)...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин оценил прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства назвал переговоры конструктивными.

«Мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей», — заявил Путин.

Он также назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев
Путин рассказал о координации Москвы и Эр-Рияда
Путин подарил саудовскому королю камчатского кречета