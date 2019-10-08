В Госдуме отметили важность перехода РФ и Турции на расчеты в нацвалютах

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Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании... Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
РИА «Новости»

Новое подписанной Россией и Турцией соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах позволит обезопасить торговые отношения двух стран от непредвиденных ситуаций. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, передает РИА «Новости».

По его словам, новый договор — это некая страховка от рисков. Депутат объяснил, что деньги при расчетах в иностранной валюте лежат не на вашем счете, а на счете иностранного банка. Риски могут возникнуть при проведении платежей.

»Доллары лежат не в России, а в Америке, евро - в Европе», — пояснил Хайруллин.

Также он отметил, что экономика Турции показывает рост и имеет хорошие перспективы.

«Думаю, что для нас это тоже будет полезно», — добавил депутат.

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