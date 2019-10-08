В Госдуме отметили важность перехода РФ и Турции на расчеты в нацвалютах

Новое подписанной Россией и Турцией соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах позволит обезопасить торговые отношения двух стран от непредвиденных ситуаций. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, передает РИА «Новости».

По его словам, новый договор — это некая страховка от рисков. Депутат объяснил, что деньги при расчетах в иностранной валюте лежат не на вашем счете, а на счете иностранного банка. Риски могут возникнуть при проведении платежей.

»Доллары лежат не в России, а в Америке, евро - в Европе», — пояснил Хайруллин.

Также он отметил, что экономика Турции показывает рост и имеет хорошие перспективы.

«Думаю, что для нас это тоже будет полезно», — добавил депутат.

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