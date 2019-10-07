Песков объяснил увеличение зарплаты президента и премьера

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему была увеличена на 4,3% зарплата президента и премьера страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, повышение заработной платы президента Владимира Путина и премьера страны Дмитрия Медведева является плановой индексацией.

«Да, плановая индексация», — объяснил Песков

Заработные платы работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не вошли в «майский указ» президента от 2012 года были проиндексированы с 1 октября 2019 года.

Известно, что доплаты распространились на более чем 2 млн работников федерального уровня.

Поясняется, что в список входят учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие.

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