Путин заинтересовался идеей создания медицинской госкорпорации

Глава России Владимир Путин заинтересовался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин спросил замглавного врача клиники Владимира Остроменского, может ли здравоохранение работать как корпорация.

«Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность», — ответил ему врач.

Он добавил, что для этого необходимо переформировать систему подготовки специалистов и руководителей.

Ранее Путин дал совет россиянкам.