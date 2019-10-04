Силуанов предложил составить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов выступил с предложением о создании списка профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, сообщает ТАСС.

Он считает, что этот список должен быть зафиксирован. В таком случае данный механизм можно будет применить к субъектам Российской Федерации и позволить им его использовать.

По его мнению, он себя положительно зарекомендовал даже не смотря на присутствующие риски.

«Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — пояснил он.

Ранее Силуанов оправдал повышение НДС.