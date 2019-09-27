Производитель рассказал о модернизации и смене названия Superjet 100

В «Гражданских самолетах Сухого» заявили, что переименование самолета SSJ-100 рассматривается в рамках его комплексной модернизации. Об этом сообщает ТАСС.

В том числе модернизация предполагает повышение безопасности и комфорта, а также улучшению экономики эксплуатации.

В компании отметили, что обновленный самолет нужно создать, «чтобы было, что называть по-новому».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet (SSJ) может сменить название.