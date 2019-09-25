Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли

Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал премьер страны Алексей Гончарук.

Теперь законопроект будет передан в парламент.

Уточняется, что на Украине уже 14 лет действует мораторий на продажу сельхозземель. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

Президент страны Владимир Зеленский уточнил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.