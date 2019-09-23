Эксперт оценил слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил высказывания президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджеем Дудой о угрозе «Северного потока — 2» энергетической безопасности Европы. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что после подписания декларации о развертывании войск США на территории Польши американская сторона будет поддерживать действия польской и наоборот.

По мнению Брутера, если Берлин не будет отстаивать свои интересы,то попадет в «американские внешнеполитическое ловушки».

Эксперт также отметил, что раздел и провокация Европы отражает интересы США.

Ранее Трамп и Дуда обсудили план противостояния «Северному потоку — 2».