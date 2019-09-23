Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию

Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев заявил, что такие нововведения в авиасообщении России с другими странами будет способствовать увеличению потока туристов в Санкт-Петербург до 6 млн в год.

Кроме того, в аэропорту Пулково планируется проведение в тестовом режиме седьмой степени «свободы воздуха», то есть проведение прямых рейсов из Петербурга в другие государства без пересадок на территории страны происхождения авиакомпании.

Ранее сообщалось, что российский самолет МС-21 впервые совершил международный перелет.