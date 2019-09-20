Эксперт прокомментировал пересмотр закона РФ ради поставок газа на Украину

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Аналитик по газу центра энергетики московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов усомнился в том, что Россия станет пересматривать экспортный закон ради поставок газа на Украину, сообщают «Известия».

Он отметил, что право на экспорт природного газа из России по законодательству имеет лишь компания «Газпром». У альтернативных российских поставщиков, согласно закону «Об экспорте газа», данной возможности нет.

Этими словами он прокомментировал заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель о том, что страна рассмотрит возможность закупки российского газа не только у «Газпрома».

Капитонов также добавил, что в обсуждении насчет либерализации единого экспортного канала, продвижений пока не наблюдается.

Ранее украинский министр раскрыл условия закупки газа в России.