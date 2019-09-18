Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии атаки на НПЗ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает РИА «Новости».

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате «ОПЕК+». Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что также Путин выразил озабоченность в связи с атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии и высказался за проведения расследования произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Эр-Рияде представят доказательства атаки дронов со стороны Ирана.