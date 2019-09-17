Делегация «Роснефти» во главе с Сечиным посетила Индию

Делегация «Роснефти» во главе с главой компании Игорем Сечиным посетила столицу Индии.

Деловой визит состоялся в контексте договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и премьером Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ситуация, сложившаяся с энергобезопасностью региона в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco оказалась в центре обсуждения делегации «Роснефти» и их индийских коллег.

Также особое внимание было уделено проработке вопроса об увеличении поставок нефти на индийские НПЗ.

Затронуты вопросы реализации текущих проектов сотрудничества, в том числе Сахалина-1, «Дальневосточного СПГ», «Таас-Юрях» и Ванкорского кластера (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении).

Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте «Восток Ойл».

Отдельной темой состоявшихся переговоров стали планы консорциума инвесторов, включая «Роснефть» по дальнейшему развитию компании Nayara Еnergy. Так, консорциум рассматривает возможность увеличения объема переработки на НПЗ Вадинар в два раза.

На первом этапе участники консорциума берут на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать 850 млн долл в строительство нефтехимического производства. Консорциум также планирует расширить присутствие Nayara Energy в розничном секторе.

В условиях, когда Саудовская Аравия, фактически, вдвое сократила поставки из-за атаки дронов, это вполне закономерное решение, потому что в общем-то природа не терпит вакуума, а индийский рынок – он на данный момент самый активно развивающийся рынок нефтепродуктов в мире, считает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Учитывая тот факт, что у Саудовской Аравии возникают проблемы, и вообще Ближний Восток – это довольно конфликтный регион естественно, нужно находить каких-то других поставщиков, диверсифицировать поставки. И это в общем вполне оправданно – это, в первую очередь, в интересах индусов.

Естественно, что в данной ситуации «Роснефть» как главная российская компания, которая сотрудничает с индийскими партнёрами, также заинтересована в расширении сотрудничества.

И вот по итогам визита Игоря Сечина в Дели и встречи с министром нефтяной промышленности Индии уже объявлено о том, что в два раза увеличатся объёмы переработки на НПЗ Вадинар, принадлежащий международному консорциуму, в который входит «Роснефть».

Консорциум также объявил о том, что они 850 миллионов долларов будут инвестировать в нефтехимическое производство на Вадинаре. Это, в общем, довольно большие деньги. Это вообще продолжение той политики, которую Путин с Моди обьявили на Владивостокском экономическом форуме в начале сентября. Все это довольно логично», - отметил эксперт.