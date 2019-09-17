Грузия теряет деньги из-за снижения потока туристов из России

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Только за август 2019 года доходы грузинской стороны от туризма упали почти на $47 млн или 10,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального банка.

По данным банка, в августе Грузия смогла заработать на туризме всего $396,1 млн. Это был второй месяц сокращения доходов в сфере. В июле показатель уменьшился на 13,3%, или на $57,8 млн.

Как отмечается, за восемь месяцев Грузию посетили 6 млн 216,5 тысяч человек. Однако подчеркивается, что в общей сложности за все восемь месяцев 2019 года доходы страны от туризма увеличились на 4,1%, по сравнению с аналогичным периодов 2018 года.

Агентство передает, что доходы в июле и августе в Грузии уменьшились из-за снижение потока туристов из России.

Ранее сообщалось, что мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил пренебрежительное отношение к российским туристам.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. А 21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.