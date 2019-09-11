Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама из-за насекомых

Россельхознадзор может запретить поставки риса из-за Вьетнама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Как отмечается, такое решение может быть принято при повторном выявлении карантинных объектов.

Согласно ведомству, оно выявило в трех партиях вьетнамского риса многоядную муху-горбатку.

Уточняется, что речь идет о временных ограничениях на поставки в Россию риса.

Ранее Сирия и Крым заключили сделку на экспорт товаров в Россию из САР.