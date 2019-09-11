Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама из-за насекомых
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Россельхознадзор может запретить поставки риса из-за Вьетнама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Как отмечается, такое решение может быть принято при повторном выявлении карантинных объектов.
Согласно ведомству, оно выявило в трех партиях вьетнамского риса многоядную муху-горбатку.
Уточняется, что речь идет о временных ограничениях на поставки в Россию риса.
Ранее Сирия и Крым заключили сделку на экспорт товаров в Россию из САР.