Суд Евросоюза урезал права «Газпрома» по Opal
Суд Евросоюза занял сторону Варшавы в ее споре с «Газпромом» насчет трубы Opal. Об этом сообщило министерство энергетики Польши в своем твиттере.
Таким образом суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право максимально использовать газопровод.
Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что предыдущее постановление, принятое в 2016 году, нарушало принцип энергетической солидарности.
«Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, «Газпром» будет вынужден сократить использование «Северного потока», что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину», — пояснил глава Минэнерго Польши Кшиштоф Тхужевский.
Такое изменение должно увеличить транзит газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда «кубов» в год.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готовится к освоению Таймыра.