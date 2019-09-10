Суд Евросоюза урезал права «Газпрома» по Opal

Суд Евросоюза занял сторону Варшавы в ее споре с «Газпромом» насчет трубы Opal. Об этом сообщило министерство энергетики Польши в своем твиттере.

Таким образом суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право максимально использовать газопровод.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что предыдущее постановление, принятое в 2016 году, нарушало принцип энергетической солидарности.

«Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, «Газпром» будет вынужден сократить использование «Северного потока», что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину», — пояснил глава Минэнерго Польши Кшиштоф Тхужевский.

Такое изменение должно увеличить транзит газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда «кубов» в год.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готовится к освоению Таймыра.