Эксперты рассказали о росте цен на авиабилеты

Эксперты рассказали о набирающем обороты росте цен на авиабилеты. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что стоимость одного авиабилета в среднем увеличилась на четверть с начала 2019 года.

Эксперты сравнивают ситуацию с показателями в 2008 году, когда на фоне кризиса рост цен на перелет составил 24,1%. Затем в течение десяти лет увеличение стоимости находилось в диапазоне от двух до 19%. Главный эксперт ВШЭ Федор Борисов уточнил, что рост цен на перелет экономическим классом связан с увеличением издержек авиакомпаний и скачком цен на топливо в 2018 году.

В Минтрансе заявили, что увеличение цен на билеты не должно превышать инфляцию, а также выразили намерение принять меры для сдерживания роста цен. Уточняется, что стоимость билетов в августе максимальная, а затем она начинает снижаться каждый месяц вплоть до декабря.

Ранее сообщалось, что авиакомпании предупредили о подорожании билетов.