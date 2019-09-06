Путин выступил за либерализацию наказаний по экономическим статьям

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать экономические статьи, а не заключать по ним под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, по экономическим статьям нужно не сажать человека в тюрьму, а выбирать другие меры пресечения.

«Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее», - сказал президент», — сказал глава государства.

Путин отметил, что необходимо найти равновесие между интересами государства, физических лиц и групповых интересов.

Ранее Путин ответил на вопрос о возможности появления киберполиции.