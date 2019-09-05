Молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%

Российский лидер Владимир Путин заявил, что для молодых семей на Дальнем Востоке запускается программа ипотечного кредитования. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление было сделано на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По словам главы России, теперь молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома всего под 2% годовых.

Он уточнил, что данная программа будет запущена уже в 2019 году и, предположительно, сроком на пять лет.

Причем он напомнил, что ранее размер льготной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке составлял 5%.

Ранее эксперты зафиксировали рост молодых ипотечников.