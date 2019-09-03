Композитный пол на Суперджете нужно менять, считает совладелец S7 Group

Для существующей версии Sukhoi Superjet 100 надо менять крыло, потому что сейчас оно трещит, рассказал «Ведомостям» совладелец S7 Group Владислав Филев.

«Также мы предлагали поменять конструкцию крепления шасси и вот этот элемент (зарисовывает фюзеляж в районе соединения с крыльями). У SSJ100 пол пассажирской кабины в этом месте композитный, мы хотели его поменять», — уточнил Филев.

«Если мы берем случай катастрофической посадки в зоне аэродрома, то самолет должен защитить пассажиров 240 секунд, — рассуждает совладелец S7 Group. — Прежде всего, кабина рассчитана на перегрузки 16 G. То есть при посадке с перегрузкой 16 G пассажир должен быть в состоянии покинуть самолет на своих ногах. максимальная перегрузка сгоревшего в мае SSJ100 «Аэрофлота» при жесткой посадке была 8 G.

А после такой посадки самолет должен защитить пассажиров от огня и отравляющих веществ еще 240 секунд: 120 секунд дается на прибытие пожарного расчета, 30 секунд – пожарным смыть керосин с одной стороны судна, если он вдруг вытечет, хотя не должен, и за 90 секунд 100% пассажиров и экипажа должны покинуть судно через половину эвакуационных выходов».

«Алюминий держит 240 секунд, а этот композит, как оказалось, нет. Он плавится и дает дым», — резюмировал Филев.