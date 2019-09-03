Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с накоплением угля на складах Украины является катастрофичной, передает РИА «Новости».

Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец.

В качестве аргумента он привел тот факт, что в стране на складах тепловых электростанций имеется на 54% меньше угля, чем за аналогичный период прошлого года.

Депутат отметил, что ситуация с накоплением угля была неприятной и в прошлом году, а теперь это «просто катастрофа».

Он также предрек полную остановку предприятий из-за ограничения электроснабжения в случае, если власти не начнут решать этот вопрос.