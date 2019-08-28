Песков прокомментировал приобретение мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском президенту России Владимиру Путину продавала та же женщина, что и в 2017 году, сообщает RT.

Он объяснил это тем, что в данном мероприятии многие компании задействованы повторно, поэтому и работники могут быть одни и те же.

Песков также отметил, что в Кремле не знают, «та же это продавщица или не та же».

Известно, что российский лидер во время посещения выставки авиации МАКС вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом купил мороженое у продавщицы, которая продала ему мороженое на МАКСе в 2017 году.

Ранее Путин купил Эрдогану мороженое и показал ему истребитель.