«Укрэнерго» уведомила Россию об иске из-за утраченных крымских активов

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подала иск в арбитражный суд на Российскую Федерацию из-за спора относительно утраченных активов предприятия в Крыму в 2014 году. Об этом говорится на сайте организации.

Как указано в пресс-релизе, «Укрэнерго» обратился в суд сообразно с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ).

Компания настаивает на том, что Россия якобы незаконного захватила расположенные на территории крымского полуострова инфраструктурные объекты предприятия.

Кроме того, организация требует компенсаций по двум пунктам. В первом случае — за то, что российская сторона будто бы нарушила договор между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Во втором — за ущерб от якобы «незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту».

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» уведомило Россию о начале спора по активам в Крыму.