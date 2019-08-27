Мороженое, которое Путин ел на МАКС, подорожало на 10 рублей

Мороженое, которое российский президент Владимир Путин ел на авиасалоне МАКС в 2017 году, подорожало на 10 рублей, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пломбир в этом году стоил 70 рублей. Два года назад покупал пломбир на МАКС за 60 рублей. При этом уточняется, что тогда на сдачу российский лидер угостил сопровождавшую его делегацию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, покупая мороженое у павильона «Роскосмоса» на авиасалоне МАКС в 2017 году, пошутил над главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.