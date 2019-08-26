Оренбургские компании могут получить поддержку на 2,3 млрд руб.

26 августа 2019 года Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства провела в Оренбургской области выездную стратегическую сессию, посвященную развитию малого и среднего бизнеса в регионе. В рамках сессии состоялись встречи с руководством региона и представителями бизнес-сообщества, были проведены круглые столы, совещания по актуальным вопросам получения предпринимателями различных видов поддержки.

Стратегическая сессия Корпорации МСП началась с посещения врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером и генеральным директором Корпорации МСП Александром Браверманом производственной площадки ООО «Оренбургская трикотажная фабрика». В ходе встречи с руководством предприятия глава региона и генеральный директор Корпорации МСП ознакомились с планами предприятия по модернизации и развитию производства.

В рамках стратсессии Корпорации МСП были представлены шесть инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Оренбургской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации. Помимо проекта ООО «Оренбургская трикотажная фабрика» (финансирование текущей деятельности) в их число также вошли проекты ООО «СК «Ликос» (финансирование строительства жилых домов), ООО «Вента-ойл» (строительство мельничного комплекса), ООО «ТХ «АТЭНА» (приобретение оборудования для тепличного комплекса), ООО «БЭНО» (пополнение оборотных средств в целях покупки зерновых культур и производства муки), ССПК «МАРЬЕВКА» (приобретение молодняка КРС). Общий объем инвестиций в проекты составляет более 2,3 млрд рублей. В ходе реализации проектов может быть создано 221 новое рабочее место.

«Когда в регионе есть острая потребность в развитии производственной базы, создании новых рабочих мест и привлечении в область инвестиций, такой инструмент поддержки, как Корпорация МСП, приобретает особую значимость. Подчеркну – активный и ориентированный на рынок инструмент поддержки. Представители Корпорации выезжают в регионы, ведут целенаправленную работу по поиску перспективных предпринимательских инициатив с целью их последующей поддержки. Сегодня руководство Корпорации МСП поддержало все оренбургские проекты, претендующие на финансовую поддержку. Это значит, что наш малый и средний бизнес привлечет в регион более 2,3 млрд рублей инвестиций», – сказал Денис Паслер. Глава региона подчеркнул, что это - очередной шаг в плановом взаимодействии региона и одного из ведущих отечественных институтов развития малого и среднего бизнеса.

«Корпорация МСП совместно с руководством Оренбургской области продолжает работу по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе, созданию благоприятных условий для открытия и развития своего бизнеса. Общий объём выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 5,45 млрд рублей, что позволило оренбургским малым и средним компаниям привлечь 10,97 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Представители Корпорации МСП провели для предпринимателей области презентацию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

Напомним, что на данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 12,69 тысяч предпринимателей Оренбургской области.

Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

В ходе стратегической сессии представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Глава Корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что за 2016-2019 гг. общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП, зарегистрированных в Оренбургской области, составил 39,7 млрд рублей. Одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Оренбургской областью и крупнейшими заказчиками является прирост в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, объёма закупок у субъектов МСП региона на 5,3% (на 650 млн рублей).

В рамках стратегической сессии Корпорации МСП были также проведены круглый стол по вопросам развития сельхозкооперации и совещание по имущественной поддержке субъектов МСП.