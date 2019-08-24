Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил о том, что глава государства недоволен ситуацией в угольной отрасли. Об этом передает РИА «Новости».

Как сообщил Песков, в связи с этим Путин посчитал недопустимой ситуацию, касающейся системы оплаты труда, когда работники, которые делают одну и ту же работу, получают разную зарплату.

Отмечается, что российский лидер подписал соответствующие поручения. Их исполнение призвано исправить проблемы в угледобывающей промышленности.

Ранее Путин потребовал решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию.