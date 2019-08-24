Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей промышленности
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Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поручил решить проблемы в угледобывающей промышленности в стране.
По словам Пескова, лидер России остался недоволен ситуацией, которая сложилась в этой отрасли. Он отметил, что президенту не понравилось то, что работникам угледобывающей отрасли, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату.
Он также подчеркнул, что эти поручения президент дал за сутки до Дня шахтера.