Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей промышленности

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поручил решить проблемы в угледобывающей промышленности в стране.

По словам Пескова, лидер России остался недоволен ситуацией, которая сложилась в этой отрасли. Он отметил, что президенту не понравилось то, что работникам угледобывающей отрасли, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату.

Он также подчеркнул, что эти поручения президент дал за сутки до Дня шахтера.