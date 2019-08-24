Путин потребовал решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Российский лидер Владимир Путин распорядился, чтобы правительство страны проработало вопрос о досрочном обеспечении пенсией работников угольной промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, Путин попросил также установить тождественность профессий работников с учетом профстандартов и квалификационных справочников. Также глава государства хочет, чтобы в угольной промышленности улучшили медицинский вопрос и создали особые условия труда для людей на подземных работах.

Известно, что это поручение он адресовал премьеру страны Дмитрию Медведеву. Срок выполнения — 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что около 90 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе.