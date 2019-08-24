Путин потребовал решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
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Российский лидер Владимир Путин распорядился, чтобы правительство страны проработало вопрос о досрочном обеспечении пенсией работников угольной промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как отмечается, Путин попросил также установить тождественность профессий работников с учетом профстандартов и квалификационных справочников. Также глава государства хочет, чтобы в угольной промышленности улучшили медицинский вопрос и создали особые условия труда для людей на подземных работах.
Известно, что это поручение он адресовал премьеру страны Дмитрию Медведеву. Срок выполнения — 31 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что около 90 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе.