Эксперт назвал сроки введения четырехдневной рабочей недели в России

Россияне смогут начать работать по четыре дня каждую неделю в течение ближайших десяти лет. С такой точкой зрения выступил глава Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, передает РИА «Новости».

Эксперт добавил, что этот переход за один год к такому новшеству невозможен, а вот через десять лет, в случае появления в стране новых технологий и изменения технологического уклада, он с большей вероятностью может произойти.

«Это возможно в ближайшее десятилетие в случае... коренного изменения ситуации с производительностью труда», — добавил Калмыков.

Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.

Он отметил, что, если переход все же будет реализован, то нужно продумать все нюансы и учесть пожелания работников и работодателей.

Ранее россияне дали оценку четырехдневной рабочей неделе.