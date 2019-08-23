Горный университет и финский вуз займутся совершенствованием горнодобывающей отрасли

Санкт-Петербургский горный университет и ЛТУ-Университет(бывший Лаппеенрантский технологический университет)договорились о совместных исследованиях в области охраны природы и повышения эффективности сырьевого комплекса.Эта работа будет вестись в рамках деятельности Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, созданного на базе петербургского вуза.

Соответствующее соглашение было подписано в среду, 21 августа.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил российский лидер Владимир Путин.

«В соответствии с соглашением между Санкт-Петербургским горным университетом и технологическим университетом города Лаппеэнранта, российские и финские ученые будут вместе работать над инновационными исследованиями в области добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов», - отметил президент РФ.

В свою очередь, ректор Горного университета Владимир Литвиненко отметил, что подписанное соглашение — не только пример положительного эффекта глобализации образования и деятельного участия России в лице Горного университета в важнейших мировых научных, производственных и образовательных процессах.

«Важно формирование крепкого профессионального сообщества – команды профессионалов-единомышленников – для отстаивания собственных интересов и профессионального видения парадигмальной сути общественно-экономических явлений, например, в области экологии, подготовки квалифицированных кадров для минерально-сырьевых отраслей, создания и внедрения инноваций.

Важно и то, что взаимодействие с ведущими научными центрами есть одно из главных условий прогресса отечественной науки. Если вариться в собственном соку, то это значит обрекать себя на стагнацию.

Обращение к опыту ведущих научных сообществ означает и повышение собственной конкурентоспособности, причём в ключевой для общества и государства сфере науки и инноваций. Импортозамещение будет успешным, если отечественные учёные и производственники будут иметь возможность знакомиться с опытом ведущих зарубежных научно-экономических центров», - пояснил Литвиненко.

Он также добавил, что Финляндия для России и СССР всегда была особым соседом.

«Несмотря на непростые страницы нашей общей истории, с середины прошлого века отношения между двумя странами во многих сферах могут считаться образцовыми. Нас не превратили во врагов ни принадлежность к конкурирующим политическим системам, ни к различным геополитическим и цивилизационным образованиям, ни сохраняющаяся разница в подходах к разрешению некоторых международных проблем.

Доминирующим фактором в российско-финских отношениях было стремление обеих сторон к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству. И последний визит Президента РФ в Финляндию это обоюдное стремление подтвердил и усилил.

Подводя итог этому визиту, стоит отметить, что происходит активизация гуманитарных российско-финских контактов, в которые, например, всё активнее вовлекаются учёные и педагоги двух стран. Воспитание гуманитарной элиты в духе дружбы и добрососедства является стратегическим вложением в будущее России и Финляндии как исторических партнёров и добрых друзей-соседей», - резюмировал председатель Совета управляющих Центра компетенций, ректор Горного университета Владимир Литвиненко.