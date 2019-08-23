23 августа 2019 года Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провела выездную стратегическую сессию в Челябинской области, в рамках которой прошёл ряд встреч с руководством региона и представителями бизнес-сообщества, были проведены круглые столы, совещания по актуальным вопросам получения предпринимателями различных видов поддержки.

В рамках рабочей встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана обсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

«В Челябинской области одно из основных направлений развития –поддержка малого и среднего бизнеса. Для реализации нацпроектов и развития экономики региона ставим планируем увеличить количество занятых в сфере МСП минимум на 25 процентов в ближайшие годы. Мы также ставим минимальную планку роста оборота в сфере МСП – минимум на 30 процентов на ближайшие годы. Для достижения этих показателей будем реализовать ряд конкретных мер поддержки, в частности, будем уточнять налоговые ставки по упрощенной налоговой схеме. Причём задача стоит не просто понизить налоговую ставку в сторону снижения, а за счет экономический активности и роста бизнеса мы планируем увеличивать оборот компаний и тем самым повышать налогооблагаемую базу», – заявил врио губернатора Челябинской области А. Текслер.

«Корпорация МСП совместно с руководством Челябинской области продолжает работу по развитию сегмента малого и среднего предпринимательства в регионе, по созданию благоприятных условий для открытия и развития своего бизнеса, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. – Общий объём выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 7,2 млрд рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 15,9 млрд рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики. Сегодня в рамках встреч с предпринимателями рассмотрен ряд инвестиционных проектов региона, которым может быть оказана поддержка Корпорации. Уверен, что в дальнейшем число таких проектов будет расти».

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации восьми инвестиционных проектов Челябинской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП). В их числе ООО «Южноуральский завод стеклянной тары» (строительство завода по производству стеклянной тары), ООО «Компания «Уральский родник» (финансирование затрат по открытию производственной площадки), ООО «Завод СпецАгрегат» (финансирование проекта по расширению производства спецтехники), ООО «Завод Промышленного Оборудования» (контрактное кредитование в рамках 223-ФЗ по поставке модульных азотных станций), ООО «ОРТО-МЕД» (финансирование затрат по строительству детского реабилитационного центра), ООО «ПК «АЛЬЯНС» (финансирование затрат на приобретение сервоприводной полуротационной офсетной машины MIYAKOSHI (Япония)), ООО НПО «МеталлЭнерго» (финансирование затрат на приобретение машины термической резки портального типа с ЧПУ (Россия) и сварочного аппарата (Германия)), ООО «КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК» (финансирование затрат на приобретение производственных линий по серийному изготовлению композитных гибких связей). Общий объем инвестиций в проекты может составить около 1,1 млрд рублей. В ходе реализации проектов планируется создано создать 272 новых рабочих места.

Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями области, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

Напомним, что на данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 27,8 тысяч предпринимателей Челябинской области.

Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

В ходе стратегический сессии представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Глава Корпорации МСП Александр Браверман сообщил в ходе круглого стола, что за 2016-2019 гг. общий объём договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП, зарегистрированных в Челябинской области, составил 147,4 млрд рублей.

Одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Челябинской областью и крупнейшими заказчиками является прирост в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, объёма закупок у субъектов МСП региона на 87% (на 25,4 млрд рублей).

Также в ходе визита представители Корпорации МСП провели круглые столы по вопросам развития сельхозкооперации, реализации мер лизинговой поддержки малых и средних компаний, а также совещание по имущественной поддержке субъектов МСП.