В России продлили действие правил уничтожения «санкционки» на 2020 год

Российские власти решили сохранить правила уничтожения для запрещенной для ввоза в страну сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление кабмина.

Стоит отметить, что санкцинные продукты не будут ввозить в России в связи с контрсанкциями =направленными на ряд стран. В частности, срок действия правил уничтожения коснется продукции из Соединенных Штатов, Евросоюза, Украины, Канады, Австралии, Норвегии, а также Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

В документе подчеркивается, что срок продления правил сохранится до 31 декабря 2020 года.

Указ президента России Владимира Путина об уничтожении на территории России зарубежных продуктов, попадающих под продовольственные санкции, вступил в силу с 6 августа 2015 года.

Ранее в правительстве страны предложили добавлять «санкционку» в пищу.