Путин рассказал о рисках в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что за 2018 год потребление угля составило 180 млн тонн, а на экспорт было отправлено 210 млн тонн.

«Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы и определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков», — сказал Путин.

Среди конкурентов России в этой сфере президент назвал Австралию и Индонезию.