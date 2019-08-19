СМИ заявили о росте цен на ЖКХ в России

Средний чек на услуги ЖКХ вырос за восемь месяцев 2019 года на 5%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные исследования.

Согласно данным ФАС, цены на услуги поднялись из-за увеличения НДС до 20%. Однако, как заявляется, рост стоимости все же не превышает уровня инфляции.

Кроме того, цены могут расти из-за новый включенных опций в счета россиян. Например, за вывоз бытовых отходов.

Ранее сообщалось, что ФАС отследит рост тарифов ЖКХ по поручению президента России Владимира Путина.