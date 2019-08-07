Росстат назвал осноные причины незанятости населения
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Росстат выявил основные причины незанятости населения в России, пишет RT со ссылкой на данные службы.
По данным ведомства за первый квартал 2019 года, среди безработных с опытом работы 16,1% покинули прошлое место работы из-за сокращение штата или ликвидации компании.
Чуть более 6% закончили работать по причине окончания действия трудового договора.
0,3% не работали после увольнения из Вооруженных сил.
Чуть больше четверти безработных россиян (26,8%) указали другие причины.