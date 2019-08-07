Росстат назвал осноные причины незанятости населения

Росстат выявил основные причины незанятости населения в России, пишет RT со ссылкой на данные службы.

По данным ведомства за первый квартал 2019 года, среди безработных с опытом работы 16,1% покинули прошлое место работы из-за сокращение штата или ликвидации компании.

Чуть более 6% закончили работать по причине окончания действия трудового договора.

0,3% не работали после увольнения из Вооруженных сил.

Чуть больше четверти безработных россиян (26,8%) указали другие причины.