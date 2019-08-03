Путин подписал закон, стимулирующий добычу редких металлов
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование добычи редких металлов. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно новому закону, ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) снижается с 8% до 4,8%.
Как отмечается, речь идет ставке налога, применяемой при добыче руд редких металлов, образующих собственные месторождения, в которых редкие металлы являются основными компонентами. Кроме того, закон касается редких металлов, которые являются попутными компонентами в рудах других редких металлов.
Помимо этого, закон устанавливает список видов полезных ископаемых, которые представлены товарными рудами редких металлов и редкими металлами.
Ко всему прочему, для того, чтобы стимулировать добычу редких металлов, будет применяться понижающий коэффициент, который характеризуется особенностью добычи редких металлов, равного 0,1.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.