Политолог США предупредили об обратном эффекте санкций против «Северного потока — 2»

Санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», которые одобрил комитет сената конгресса США, приведут к обратному эффекту и негативно отразятся на взаимоотношениях с Германией. Об этом рассказал американский политолог Юджин Румер в статье для Politico.



По его мнению, ограничения против России не остановят строительство объекта и не изменят политический курс Москвы. Санкции повлияют лишь на укрепление взаимоотношений между Россией и Китаем.

Он также отметил, что США следует поддержать строительство газопровода, так как он уменьшит влияние России на Европу.

Румер подчеркнул, что «Северный поток — 2» надолго свяжет Россию обязательствами по поставкам газа на Запад.

Ранее сообщалось, что комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку — 2».