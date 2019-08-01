Россия станет более зависимой от Европы с «Северным потоком - 2», чем без него, пишет в своей статья для Politico директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Евгений Румер.

Он отмечает, что торговля создает двусторонние зависимости. Так, газопровод увеличит зависимость России от Европы. «Северный поток-2» будет работать в течение десятилетий, и Россия столкнется с растущей конкуренцией со стороны других производителей возобновляемых источников энергии, которые по прогнозам, обеспечат более 30% потребителей Европы к 2030 году.

Объемы газа в для поставок Европу нелегко перераспределить на другие потенциальные рынки.

Автор отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа и его союзники в конгрессе должны поощрять строительство «Северного потока-2», поскольку это увеличит влияние Европы на Россию и зависимость России от союзников США.

Ранее сообщалось, что комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку-2».