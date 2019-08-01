Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

МИД Тайваня завил, что продлевает для россиян безвизовый режим еще на год, то есть до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что виза также не понадобится жителям Филиппин, Таиланда и Брунея.

Продление вступает в силу с 1 августа 2019 года, добавили в МИД.

Также, с августа увеличивается до 21 дня одобренное время пребывания на острове для граждан России.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян.

Известно, что бесплатные визы будут выдаваться с 1 августа в течение шести месяцев, то есть до января 2020 года.