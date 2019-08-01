Путин поручил повысить среднюю зарплату пожарных в 2019 году

Сотрудники МЧС, которые принимают участие в тушении пожаров в России, будут получать в среднем 24,8 тыс. рублей в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Соответствующие поправки в федеральном бюджете были подписаны президентом России Владимиром Путиным. Согласно изменениям в законе, на повышение зарплат работникам МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей.

«Эти средства позволят обеспечить в 2019 году фактический уровень среднемесячной заработной платы… в размере 24,8 тысячи рублей», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в следующем году правительство планирует поднять среднюю зарплату пожарных до 32 тыс. рублей в месяц.

Это решение было озвучено на прямой линии с президентом РФ, когда к Владимиру Путину обратился сотрудник пожарной службы из Калининграда Станислав Таукачикас, зарплата которого составляет всего 16 тысяч рублей.

Ранее Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.