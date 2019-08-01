США решили продлить исключения из санкций для ядерных объектов Ирана

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что США решили продлить исключения из санкций в отношении иранских ядерных объектов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские СМИ.

По его словам, речь идет о продлении исключений еще на 90 дней.

«Думаю, здесь идея в том, что мы очень-очень внимательно наблюдаем за этой ядерной деятельностью», — сказал Болтон.

Ранее сообщалось, что после кампании по наращиванию давления на Тегеран администрация президента США Дональда Трампа собирается разочаровать сторонников жесткой линии в отношении Ирана.