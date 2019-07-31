Правительство РФ предложило внести изменения в закон о связи

Российское правительство подало в Госдуму законопроект об изменениях в законе о связи. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно документу, предлагается уменьшить с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот.

Также авторы законопроекта хотят уменьшить время применения радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения.

В правительстве отмечают, что принятие данного документа поможет развитию инфраструктуры связи в России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной идентификации пользователей e-mail по номеру мобильного телефона.