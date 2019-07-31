В США одобрили санкции по «Северному потоку — 2»

Комитет по международным отношениям сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2», передает Reuters.

По имеющимся данным, против законопроекта выступило лишь 2 человека. Остальные 20 сенаторов поддержали инициативу.

Теперь документу осталось получить одобрение сената и палаты представителей. Затем, в случае успеха, он поступит на подпись к лидеру США Дональду Трампу.

Авторами проекта ограничений выступили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. Согласно документу, Россия использует энергию в качестве геополитического оружия и «подрывает мир и безопасность в Европе».

В случае принятия данные санкции запретят въезд на территорию США лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, все их активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, будут заморожены.

Ранее Forbes не нашел оснований для санкций против России.